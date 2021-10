MacBook Pro : comment macOS va gérer l'encoche

Après l'iPhone et l'iPad, c'est au tour du Mac d'adopter un peu plus de souplesse dans la forme de ses écrans. Avec le MacBook Pro de 2021 présenté hier soir, Apple a poussé les murs en se rapprochant le plus près possible du châssis. Sur la partie basse de l'écran, rien ne change : les coins sont toujours bien droits. Les deux coins du haut sont en revanche arrondis pour épouser la forme du châssis, et il y a une encoche au centre pour les capteurs frontaux, incluant la caméra FaceTime HD 1080p.Concrètement, comment macOS va-t-il gérer cette soudaine fantaisie ? Comme on a pu le voir sur les visuels utilisés par Apple, la barre de menus va gagner en épaisseur pour pouvoir intégrer l'encoche. Pour les menus, il n'y aura pas de changement particulier : la partie de gauche restera réservée à l'application courante alors que la partie de droite sera gérée par le système.Que se passera-t-il lorsqu'une application se montrera un peu trop généreuse en menus et que la collision avec l'encoche sera inévitable ? On a pu voir un exemple de cette particularité avec DaVinci Resolve lors de la conférence hier soir : les menus excédentaires vont être simplement décalés de l'autre côté de l'encoche.Les développeurs vont avoir la main sur le comportement de leurs applications avec l'encoche. Par défaut, les applications lancées en plein écran s'afficheront avec une barre supérieure noire : grâce à la technologie Mini-LED qui permet d'afficher des noirs absolus, ce sera comme si le MacBook Pro avait une bordure supérieure traditionnelle et un écran rectangulaire classique au format 16/10.Apple a déjà communiqué sur les nouvelles possibilités offertes aux développeurs par macOS Monterey. Il y aura notamment un « mode compatibilité » qui permettra aux apps d'éviter de placer accidentellement du contenu derrière l'encoche en réduisant la surface d'affichage. Les développeurs qui souhaitent conserver un affichage rectangulaire au format 16/10 pourront ainsi rendre l'encoche invisible. Il y aura aussi ce qu'il faut pour gérer les côtés gauche et droite de l'encoche et profiter de tout l'espace d'affichage disponible.