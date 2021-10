MacBook Pro 2021, chargeur GaN et recharge rapide

Les nouveaux MacBook Pro de 2021 abandonnent le tout USB-C et intègrent à nouveau une connectique plus riche incluant un port HDMI, un lecteur de cartes SD et le connecteur magnétique MagSafe. Le connecteur MagSafe, uniquement dédié à la recharge, n'empêche pas celui qui le souhaite de recharger son MacBook Pro avec un câble USB-C classique. Il y a cependant des petites subtilités liée à la recharge rapide, une autre nouveauté de ces MacBook Pro qui permet de passer de 0% à 50% de charge en seulement 30 minutes. Apple a donné ces précisions à The Verge Cette nouvelle recharge rapide n'est pas spécifique au connecteur MagSafe : il est bien possible d'en bénéficier avec un câble USB-C... mais pas dans tous les cas. Le chargeur de 67 W fourni avec le MacBook Pro 14,2" d'entrée de gamme n'est pas assez puissant pour profiter de cette fonctionnalité, que cela soit avec MagSafe ou l'USB-C : il faut choisir le chargeur de 96 W en option à 20 € pour y avoir droit. Là, il est bien possible de recharger rapidement le MacBook Pro 14,2" quel que soit le câble utilisé. Mais à l'inverse, le chargeur de 140 W fourni avec le MacBook Pro 16,2" peut bien être utilisé pour la recharge rapide avec MagSafe mais il est trop puissant pour les ports USB-C à la norme Thunderbolt 4 du MacBook Pro, qui plafonnent à 100 W. Seul le connecteur MagSafe permet de monter à 140 W et d'activer la recharge rapide sur le modèle 16,2".Apple est ici pionnière de la version 2.1 de la norme USB-C , annoncée au printemps dernier, qui repousse la limite de la norme Power Delivery (version 3.1) à 240 W au lieu de 100 W jusqu'ici. Cependant, seul le chargeur est concerné et il faut passer par la solution propriétaire MagSafe pour ne pas retomber aux 100 W du Thunderbolt 4 sur le Mac.Autre nouveauté qui mérite d'être mentionnée, le chargeur de 140 W du MacBook Pro 16,2" est le tout premier d'Apple à adopter la technologie GaN. Ce nouveau type de chargeur, qui remplace le silicium de ses transistors par du nitrure de gallium, permet d'obtenir des blocs plus compacts et plus légers. Ce nouveau modèle de 140 W reste certes le plus gros de la gamme, mais pas de beaucoup et il serait nettement plus volumineux s'il n'avait pas changé de technologie. Cette évolution laisse espérer l'arrivée de chargeurs plus compacts sur les modèles de puissances inférieures à l'avenir.

67 W — 96 W — 140 W

Dernière confidence d'Apple, l'aimant utilisé sur le nouveau connecteur MagSafe 3 est plus puissant que sur la génération précédente utilisée jusqu'à 2016. Les nouveaux chargeurs sont disponibles à la vente à l'unité sur l'Apple Store avec le modèle de 67 W à 65 € , le modèle de 96 W à 85 € et le modèle de 140 W à 105 € . Le câble USB-C vers MagSafe est à 55 € , et le câble de charge USB-C vers USB-C est à 25 €