L'iMac avec puce M1 Pro et ProMotion au printemps ?

L'iMac 24" avec puce Apple M1 a été présenté en avril 2021 , six mois après le lancement des premiers Macs portables équipés de la même puce. Maintenant que les MacBook Pro équipés des puces Apple M1 Pro et M1 Max ont été lancés , quand faut-il s'attendre à leur arrivée sur de nouveaux modèles d'iMac haut de gamme ? Selon l'analyste Ross Young, via MacRumors , Apple suivrait plus ou moins le même décalage pour cette nouvelle génération avec un lancement au printemps 2022, peut-être dès le premier trimestre.

iMac 24" M1 — iMac 27" Intel

Comme les nouveaux MacBook Pro, le successeur de l'iMac 27" aurait un écran mini-LED avec la technologie ProMotion (120 Hz), sans que l'on connaisse sa diagonale précise pour le moment (Ross Young évoque bizarrement une dalle restant à 27", ce qui serait très proche du petit modèle). Il est probable que ce modèle au design entièrement repensé soit plus épais que le modèle 24", à la fois pour un meilleur refroidissement des nouvelles puces mais également pour accueillir une connectique plus riche, comme le lecteur de cartes SD, la prise jack à l'arrière et pourquoi pas un connecteur ethernet intégré. Les nouveaux grands modèles devraient également bénéficier des différentes avancées rendues possibles par les puces Apple M1 Pro et M1 Max, comme la RAM pouvant aller jusqu'à 64 Go et le stockage jusqu'à 8 To.