Le casque VR d'Apple prendrait du retard

Le casque de réalité mixte d'Apple prendrait du retard, si on croit les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo relayées par 9To5Mac . Ce ne serait pas forcément le développement mais plutôt la mise en production qui poserait problème, les besoins industriels pour la fabrication de ce nouvel appareil étant très spécifiques et. La pénurie de composants à laquelle font actuellement face tous les fabricants pourrait être en cause.Initialement, les prédictions les plus optimistes envisageaient une présentation dès la fin de cette année 2021. Cela devrait être repoussé de plusieurs mois, par exemple à la prochaine WWDC en juin 2022, alors que la mise en production ne serait pas attendue avant le dernier trimestre de 2022 pour une sortie qui pourrait attendre début 2023.

Concept par Antonio De Rosa

Selon les rumeurs dont nous disposons pour le moment, ce fameux casque mêlerait la réalité virtuelle classique à la réalité augmentée grâce à de multiples caméras extérieures. Très haut de gamme et puissant, ce modèle serait particulièrement onéreux et il serait avant tout destiné à un public averti, notamment aux développeurs, en vue de l'arrivée de lunettes connectées pour le grand public dans les prochaines années.