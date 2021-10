Les MacBook Pro de 2021 disponibles chez les revendeurs

Apple a lancé les précommandes des MacBook Pro de 2021 sur l'Apple Store dans la foulée de sa présentation lundi, et les premières livraisons sont attendues pour le mardi 26 octobre. Alors que les délais d'Apple ont rapidement augmenté pour atteindre la deuxième partie du mois de novembre, les nouveaux modèles arrivent également chez les revendeurs. Les tarifs sont identiques, mais il y a parfois l'assurance d'une livraison plus rapide. Vous pouvez notamment retrouver les nouveaux MacBook Pro chez Amazon ( 14,2 pouces 16,2 pouces ), Boulanger Darty et Fnac Les nouveaux modèles de MacBook Pro sont référencés sur notre comparateur de prix . Vous pouvez déjà créer vos alertes de prix personnalisées pour recevoir un e-mail en cas de remise sur un ou plusieurs modèles chez un revendeur : avec la période des fêtes qui arrive, incluant le Black Friday le 26 novembre, il y aura peut-être quelques coups de pouce dans les prochaines semaines.