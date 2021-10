Les AirPods 3 disponibles chez les revendeurs

Deux jours après leur présentation et le lancement des précommandes sur l'Apple Store , les AirPods 3 sont déjà arrivés chez les revendeurs pour le lancement officiel qui est prévu le mardi 26 octobre. Vous pouvez notamment les retrouver chez Amazon Darty et Fnac . Le tarif est identique à celui d'Apple... en tout cas pour l'instant : nous avons ajouté ces nouveaux modèles au comparateur de prix de Consomac, et vous pouvez déjà créer des alertes pour recevoir en e-mail en cas de remise chez un des revendeurs officiels.Les remises sur les AirPods sont traditionnellement assez importantes chez les revendeurs, même s'il faut généralement attendre plusieurs semaines après un lancement pour que les tarifs commencent à baisser. Justement, il y a une belle offre en ce moment sur les AirPods Pro, avec la technologie de réduction de bruit active et les embouts en caoutchouc : ils sont actuellement affichés à 208 € chez Amazon au lieu de 279 € chez Apple