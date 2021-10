Premiers benchmarks pour les puces Apple M1 Pro et M1 Max

Quelques jours après leur présentation , Apple a déjà envoyé à la presse les exemplaires de démonstration de ses nouveaux MacBook Pro équipés des puces Apple M1 Pro ou Apple M1 Max. On voit donc fleurir les premiers tests sur GeekBench , uniquement avec des modèles équipés d'un CPU de 10 coeurs pour le moment (le modèle d'entrée de gamme n'a que 8 coeurs). Les scores moyens sont de 1 746 en monocoeur et de 12 292 en multicoeur.À titre de comparaison, le MacBook Pro 13,3" avec puce Apple M1 atteint des scores de 1 705 en monocoeur et de 7 382 en multicoeur, ce qui bat de peu les Core i9 portables les plus puissants utilisés sur les MacBook Pro 16". À plus de 12 000 points, les puces Apple M1 Pro et M1 Max sont donc sur le territoire du Mac Pro... et pas du modèle d'entrée de gamme : c'est mieux que le Xeon W à 12 coeurs (vous pouvez comparer les scores moyens sur le site de GeekBench ).Comme toujours, rappelons que les benchmarks n'offrent qu'un aperçu de la puissance : les tests en condition réelle peuvent diverger selon les usages d'une architecture à l'autre. On peut néanmoins se faire une bonne petite idée de ce à quoi nous attendre après la puce Apple M1 de l'année dernière : si le système de refroidissement des nouveaux MacBook Pro fait bien son travail, ces modèles de 2021 atteindront de nouveaux sommets de puissance brute.