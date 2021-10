Le Mac mini avec puce M1 Pro, c'est pour quand ?

Près d'un an après le lancement des premiers Macs équipés de la puce Apple M1, Apple a cette semaine présenté ses puces Apple M1 Pro et M1 Max, deux modèles plus musclés pour les ordinateurs plus haut de gamme. La refonte du MacBook Pro était très attendue et Apple n'a pas déçu. On espérait aussi un nouveau Mac mini haut de gamme pour succéder au dernier modèle encore équipé d'un processeur Intel, mais Apple n'a finalement pas parlé de son petit Mac de bureau. Alors, c'est pour quand ?En août dernier, le journaliste Mark Gurman avait déjà évoqué un lancement décalé pour le MacBook Pro et le Mac mini : il y aurait la refonte du MacBook Proet celle des Mac mini. Le calendrier restait évasif mais l'information était claire : il y aurait un peu plus d'attente pour le Mac mini. On pouvait toujours espérer un lancement différé mais une présentation simultanée ; c'est raté. Maintenant que la dernière conférence de l'année est passée, il faudra sans doute patienter jusqu'au printemps — il y a d'ailleurs aussi des rumeurs du côté de l'iMac pour cette période.Côté fiche technique, on peut évidemment tabler sur l'intégration des puces Apple M1 Pro et M1 Max avec la possibilité d'aller jusqu'à 64 Go de RAM et 8 To de stockage, sans oublier la connectique plus fournie rendue possible par ces nouvelles puces. En mai dernier, le fuiteur Jon Prosser promettait un changement de design avec un modèle doté d'un dessus en verre, avec le même connecteur magnétique que l'iMac, quatre ports USB 4, deux ports USB-A classiques, un connecteur Ethernet et un port HDMI.

(lire : Un nouveau design plus fin pour le Mac mini 2021 ?)

Pour son Mac mini M1, Apple a totalement changé d'architecture mais sans faire évoluer le boîtier du Mac, qui n'est plus tout à fait adapté . On attend désormais les grosses manoeuvres, comme pour le MacBook Pro. Apple prend son temps, mais le Mac mini haut de gamme avec processeur Intel n'a pas été conservé au catalogue pour rien : la relève arrive.