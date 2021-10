MacBook Pro 16,2'' : baisse de prix pour AppleCare+

Apple a mis en place de nouvelles formules pour sa police d'assurance AppleCare+ à l'occasion de la présentation des MacBook Pro de 2021 avec puces Apple M1 Pro et M1 Max : le tarif est de 299 € pour un MacBook Pro 14,2" et de 399 € pour un MacBook Pro 16,2". C'est une baisse de 50 € pour le grand modèle : le tarif était de 449 € pour le MacBook Pro 16" avec processeur Intel. Alors que le tarif du MacBook Pro 16 pouces de base a justement augmenté de 50 €, on retombe pile poil au même total avec Apple Care+.Rappelons qu'AppleCare+ permet d'allonger la garantie à trois ans et plafonne le tarif de la prise en charge par le SAV d'Apple en cas de dommage accidentel (dans la limite de deux incidents par an) : les réparations coûtent alors 99 € pour les dommages affectant l’écran ou le boîtier externe, ou 259 € pour tout autre type de dommages.AppleCare+ est également un très bon moyen d'obtenir le beurre et l'argent du beurre dans le cadre d'un achat chez un revendeur. En France, la première année de garantie relève du constructeur alors que la seconde relève du revendeur : c'est pour cela qu'il est souvent conseillé d'acheter directement chez Apple pour obtenir le meilleur service possible en cas de pépin après douze mois. Cependant, Apple fait très rarement des remises alors que les revendeurs peuvent parfois proposer des rabais substantiels (voir notre comparateur de prix ). En acquérant son MacBook Pro en promo chez un revendeur et en profitant des économies réalisées pour prendre AppleCare+, il n'y a plus aucun compromis sur la garantie.