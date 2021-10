De multiples produits d'Apple touchés par la pénurie

Apple n'attaque pas la période des fêtes de fin d'année dans les meilleures dispositions. Si la gamme est au meilleur de sa forme, de nombreux produits ayant eu droit à une cure de jouvence ces derniers mois ou ces dernières semaines, ce n'est pas le cas des stocks.Pour certains produits très récents comme l'iPhone 13, les nouveaux iPad, l'Apple Watch Series 7 ou les derniers MacBook Pro, c'est tout à fait normal : il est habituel que la demande excède l'offre au lancement de nouveautés et la situation se résorbe généralement au bout de quelques semaines. En revanche, il est beaucoup plus rare de constater des délais qui se comptent en semaines sur des produits ayant déjà plusieurs mois comme l'iMac ou le MacBook Air, et il y a même aujourd'hui près d'un mois d'attente pour recevoir un iPhone 11, un modèle pourtant sorti il y a deux ans...

Apple Store de Bağdat Caddesi, Istanbul

Sur Bloomberg , l'infatigable Mark Gurman explique sans surprise que la situation est directement liée à la pénurie de composants qui frappe l'ensemble de l'industrie. Il réitère, malgré un démenti des principaux intéressés, qu'Apple aurait été contrainte de réduire de 10 millions d'unités sa production d'iPhone 13 pour le trimestre des fêtes à cause de difficultés d'approvisionnement en puces chez Broadcom et Texas Instruments. Apple avait officiellement prévenu qu'il y aurait des pénuries sur le Mac et l'iPad cette année, mais les difficultés semblent plus larges qu'initialement prévu.Mark Gurman prévient, au vu de la situation qui ne semble pas aller en s'améliorant chez les différents sous-traitants, qu'il vaudra mieux s'y prendre à l'avance pour ses achats de Noël afin d'éviter toute déconvenue. Cette situation ne devrait également pas jouer en faveur des promos : nul besoin de remiser un produit en déficit d'offre. Il y aura certainement quelques coups à jouer lors du Black Friday qui aura lieu le 26 novembre, mais il est probable que les offres soient moins nombreuses et agressives que d'habitude.