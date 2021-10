MacBook Pro 2021 : jusqu'à 312 Mo/s pour le lecteur de cartes SD

Lors de la présentation des MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2021, Apple n'a pas donné de détails sur les débits du lecteur de cartes SD utilisé sur ces nouveaux modèles, et ce n'est pas non plus précisé sur la fiche technique. Le journaliste Dan Seifert de The Verge a ainsi demandé une précision à Apple qui lui a confirmé que le lecteur de cartes SD est à la norme UHS-II, ce qui permet des débits maximums de 312 Mo/s en lecture et en écriture. Ce n'est certes pas la norme UHS-III qui permettrait d'aller deux fois plus vite, mais c'est tout de même six fois mieux que sur les MacBook Pro de 2015, derniers modèles à embarquer un lecteur de cartes SD avant son retour cette année.Voilà donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs ayant un usage intensif de ce lecteur, comme les photographes et les vidéastes. Attention, il faut bien sûr être équipé de cartes compatibles , sinon le nouveau lecteur plafonnera naturellement au débit maximal du format utilisé.