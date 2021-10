Un mode haute performance pour la puce Apple M1 Max

Les MacBook Pro 16,2" équipés de la puce Apple M1 Max vont disposer d'un nouveau mode pour les utilisateurs les plus avides de puissance. À l'opposé du mode économie d'énergie qui permet de tout faire pour augmenter l'autonomie du Mac quitte à limiter ses performances, un nouveau mode haute performance va être mis en place pour maximiser la puissance du Mac, a confirmé Apple à MacRumors . Uniquement proposé sur les MacBook Pro 16,2" (et pas 14,2") avec la puce Apple M1 Max (et pas M1 Pro), ce mode ne se préoccupera pas de l'autonomie ou de la vitesse et du bruit des ventilateurs, et pourra rendre service pour certaines tâches très intenses.Les premiers benchmarks des puces M1 Pro et M1 Max donnent des résultats très encourageants , très loin devant les Core i9 les plus performants utilisés sur les anciens MacBook Pro 16" avec processeur Intel. Ces mesures ont été réalisées sur les MacBook Pro de démonstration envoyés par Apple à la presse américaine, qui livrera ses premiers tests dès lundi en amont de la sortie officielle prévue mardi.