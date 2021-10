Le démontage de l'Apple Watch Series 7 par iFixit

Une semaine après sa sortie , l'Apple Watch Series 7 est passé sous le bistouri d'iFixit qui s'est livré à son traditionnel démontage, nous permettant de découvrir l'agencement interne de la nouvelle montre connectée d'Apple.

41 mm (gauche) — 45 mm (droite)

Une fois l'écran retiré après l'avoir fait chauffer pour ramollir l'adhésif, on découvre plusieurs différences à l'intérieur. Sur le bas de la montre, le connecteur diagnostic a disparu : utilisé pour la configuration initiale et le SAV, ce connecteur caché sous une trappe sous le système de fixation du bracelet a été remplacé par un nouveau module de communication sans fil.De multiples composants évoluent, comme le Taptic Engine ou le haut-parleur qui sont plus simples à retirer, ou la batterie qui gagne en capacité. Sur les petits modèles, on passe de 1,024 Wh pour l'Apple Watch Series 6 de 40 mm à 1,094 Wh pour l'Apple Watch Series 7 de 41 mm (+6,8%). Sur les grands modèles, on passe de 1,17 Wh pour l'Apple Watch Series 6 de 44 mm à 1,189 Wh pour l'Apple Watch Series 7 de 45 mm (+1,6%).

Series 7 (gauche) — Series 6 (droite)

L'écran a beaucoup changé, désormais relié à la montre par un seul câble flexible au lieu de deux précédemment. iFixit note un gros effort de simplification et des évolutions qui ont dû donner du fil à retordre pour la mise en place de la chaîne de production : c'est ce qui aurait causé le retard de ces nouveaux modèles.

Series 7 (gauche) — Series 6 (droite)

Et voici la puce Apple S7, qui intègre le même processeur que la puce Apple S6 de l'année dernière. iFixit n'est pas (encore ?) en capacité de nous faire découvrir le nouveau module de communication sans fil qui se cache à l'intérieur.iFixit n'a pas détecté de changement particulier dans l'assemblage de la montre pouvant justifier la nouvelle certification IP6X pour la résistance contre la poussière. Il est possible qu'Apple n'ait simplement jamais fait réaliser de test pour cet aspect sur les précédents modèles.iFixit salue la facilité de démontage de la montre, notamment de l'écran et de la batterie, ainsi que sa conception modulaire facilitant les réparations. La note de réparabilité est plutôt bonne pour un produit d'Apple, à 6/10.