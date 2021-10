Un portrait robot du MacBook Air de 2022 ?

Pour se faire une idée de la prochaine refonte du MacBook Air, il ne faut pas regarder plus loin que l'iMac M1 et le nouveau MacBook Pro qui ont posé les bases des prochains éléments de design d'Apple, l'un pour les couleurs destinées au grand public et l'autre pour les châssis et technologies utilisées sur les ordinateurs portables.Selon le fuiteur @dylandkt , qui avait eu de très bonnes informations sur les MacBook Pro de 2021, Apple s'inspirerait du MacBook Pro en abandonnant le châssis en biseau actuel. Le design serait donc plat, plus fin et plus léger que le MacBook Pro et toujours sans ventilateur. Comme sur l'iMac M1, la nouvelle façade de l'écran serait blanche, tout comme le clavier (avec des touches de fonction de pleine taille), et le nouveau MacBook Air serait proposé avec des coloris similaires à ceux de l'iMac. L'ordinateur gagnerait un connecteur MagSafe (avec un chargeur de 30 W comme aujourd'hui), mais pas le port HDMI ou le lecteur de carte SD. La webcam gagnerait en qualité en définition 1080p.

Côté écran, les nouveaux modèles adopteraientune dalle Mini-LED, comme le MacBook Pro qui peut désormais afficher des noirs absolus. La technologie ProMotion, qui permet de monter à un taux de rafraîchissement de 120 Hz au lieu de 60 Hz habituellement, serait en revanche absente. Reste la question de l'encoche : là, @dylandkt botte en touche. Il y a déjà eu des rumeurs allant dans le sens de l'encoche avec un certain Ty98 qui avait prédit dès le mois d'août son arrivée sur le MacBook Pro puis le MacBook Air, mais on ne sait pas si on peut se fier à ce fuiteur sans grand historique.

Le nouveau MacBook Air serait le premier à adopter la puce Apple M2, avec des progrès en puissance et en économies d'énergie ainsi que quelques améliorations comme la prise en charge de deux écrans externes au lieu d'un seul aujourd'hui. Ce nouveau modèle serait un peu plus cher que la génération actuelle, qui pourrait ainsi être conservée au catalogue en entrée de gamme. @dylandkt ajoute qu'Apple envisagerait d'abandonner le suffixe "Air" pour appeler ce nouveau modèle MacBook, tout court.Enfin, ce nouveau MacBook Air serait lancésans plus de précision. Le mois dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo nous prévenait qu'il faudrait probablement attendre le troisième trimestre , ce qui devrait nous amener à l'été, à l'approche de la rentrée des étudiants.