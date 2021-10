Des AirPods Pro 2 avec un nouveau boîtier en fuite ?

Après les AirPods 3 cette année, ce sera au tour des AirPods Pro 2 d'entrer en piste l'année prochaine, selon de nombreuses rumeurs. Aujourd'hui, le site MacRumors nous partage des images censées nous montrer ces futurs modèles. Les écouteurs ressembleraient beaucoup aux modèles actuels : il manquerait simplement le capteur optique sous la tête de chaque écouteur, remplacé par un capteur de détection de la peau comme sur les AirPods 3. Il y aurait également deux modifications sur le boîtier, avec une attache pour une dragonne sur le côté et des trous pour des haut-parleurs sur le bas.Ces haut-parleurs serviraient à la fonctionnalité Localiser, qui permettrait au boîtier d'émettre un son pour être plus facilement trouvé en cas d'égarement. Il serait cependant possible d'émettre du son sans grille visible, et la présence de trous de chaque côté du connecteur suggère un usage stéréo plus étoffé (à moins qu'il ne s'agisse que d'une volonté esthétique de symétrie). Ces images, en provenance d'une source appelée Xerxes dont l'historique ne peut être établi, sont en tout cas à prendre avec le plus grand recul tant que les grands noms habituels (Mark Gurman, Ming-Chi Kuo, etc.) n'ont rien corroboré. Il pourrait en effet ne s'agir que de contrefaçons chinoises...Mark Gurman et Ming-Chi Kuo avaient tous les deux confirmé cet été qu'Apple travaillait sur de nouveaux AirPods Pro qui seraient dépourvus de toute tige externe, mais sans savoir si ce nouveau design avait été retenu. Il était également question de nouvelles fonctionnalités de suivi sportif. Ces deux très bonnes sources ne sont pas revenus sur le sujet depuis.