Déballages anticipés des MacBook Pro 14 et 16 pouces

Les nouveaux MacBook Pro ne sortiront officiellement que ce mardi 26 octobre. Ils sont cependant déjà arrivés chez certains revendeurs, avec la stricte instruction d'attendre mais un d'entre eux a craqué : sur Reddit , on a pu apercevoir un déballage du MacBook Pro 14,2" ainsi qu'une comparaison de ce modèle avec l'ancien MacBook Pro 13,3". Ces contenus ont depuis été supprimés mais ils ont déjà été recopiés un peu partout sur le web. Une autre vidéo, en vietnamien, nous montre le MacBook Pro 16,2" sous toutes ses coutures.Le design général, l'épaisseur, le clavier sur fond noir, la connectique, l'écran Mini-LED, l'encoche... On peut à peu près tout voir sur ces images qui nous donnent un premier aperçu de ces nouveaux modèles "dans la vraie vie". Les premiers aperçus et tests éditorialisés apparaîtront lundi après-midi, après la levée de l'embargo presse imposé par Apple aux journalistes ayant pu recevoir un exemplaire de démonstration en avant-première.