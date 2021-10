Pour de nouvelles annonces Apple, rendez-vous en 2022

Apple en aurait fini pour les annonces de nouveaux produits cette année. Il est déjà arrivé qu'il y ait trois événements en fin d'année mais Apple devrait se contenter de deux pour 2021, selon Mark Gurman dans sa newsletter hebdomadaire sur Bloomberg . Une petite surprise n'est jamais totalement à exclure, mais Apple n'aurait plus rien de substantiel à annoncer avant l'année prochaine.

Tim Cook et le MacBook Pro de 2021

Le journaliste esquisse déjà un début de feuille de route, évoquant le lancement d'un tout nouveau MacBook Air avec le plus grand changement de design depuis 2010. Les rumeurs d'une ambitieuse refonte sont en effet de plus en plus insistantes. Mark Gurman mentionne également le lancement d'un nouvel iMac haut de gamme avec un écran plus grand, un nouveau Mac mini qui devrait adopter la puce Apple M1 Pro, un nouvel iPhone SE qui serait une mise à jour de routine (puce Apple A14 et modem 5G) du modèle actuel, ainsi qu'un nouvel iPad Pro qui pourrait adopter un châssis en titane , un dos en verre et la recharge sans fil