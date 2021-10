L'iPod a 20 ans : un jeune prototype refait surface

Le tout premier modèle d'iPod fête ses vingt ans ! Le baladeur révolutionnaire d'Apple est sorti le 23 octobre 2001, une semaine après sa présentation par Steve Jobs. Pour fêter cet anniversaire symbolique, Panic a sorti de ses placards un objet bien particulier : un prototype utilisé dans les premiers stades du développement. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, il est absolument gigantesque... et plein de vide ! L'écran est tout petit, la roue mécanique proéminente et les quatre boutons qui se sont finalement retrouvés autour de la roue de l'iPod sont déportés avec une dénomination ne laissant pas présager de leur rôle. À l'intérieur, l'électronique est rudimentaire mais fonctionnelle.Tony Fadell, responsable du développement du futur iPod, a indiqué sur Twitter que ce prototype était un "P68/Dulcimer", crééavant que le design du futur produit fini ne soit prêt, et que. Il explique que l'équipe ne voulait pas que cet appareil destiné au développement ressemble de près ou de loin à ce qu'ils avaient en tête, pour des raisons de confidentialité. Il est très rare que les prototypes d'Apple se retrouvent dans la nature ; ces photos nous donnent un rare aperçu des coulisses du développement d'un des produits les plus importants de l'histoire de la marque.