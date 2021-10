La puce M1 Pro à huit coeurs 20% moins puissante

Les premiers benchmarks sous GeekBench des puces Apple M1 Pro et M1 Max des nouveaux MacBook Pro, dont le CPU à dix coeurs est identique, ont donné des scores moyens de 1 746 en monocoeur et de 12 292 en multicoeur. Ce week-end est apparu un premier test de la puce Apple M1 Pro d'entrée de gamme, celui dont le CPU n'intègre que huit coeurs, sans doute par procédé de chip binning comme pour la puce Apple M1 du MacBook Air. Ses scores sont de 1 767 en monocoeur et de 9 948 en multicoeur.C'est donc un recul d'environ 20% pour les performances en multicoeur du modèle d'entrée de gamme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les performances des deux coeurs destinés aux économies d'énergie. En effet, la puce Apple M1 Pro intègre huit ou dix coeurs mais deux d'entre deux sont plus modestes que les autres et sont prioritaires lors des usages les plus basiques de la machine, afin de réaliser des économies d'énergie et allonger l'autonomie.Ces résultats devront être confirmés par des tests plus poussés avec des usages concrets, mais ils nous donnent en tout cas un positionnement parfaitement logique pour les puces de la gamme M1, qui affichent toutes des scores relativement identiques en monocoeur mais qui se distinguent pour les applications professionnelles en multicoeur, à 7 582 pour la puce M1, 9 948 pour la puce M1 Pro à huit coeurs et 12 380 pour les puces M1 Pro ou M1 Max à dix coeurs.