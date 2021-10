MacBook Pro : certains délais atteignent déjà décembre

Si vous n'avez pas fait partie des premiers à commander votre MacBook Pro de 2021, il faudra vous armer de patience. Les délais ont en effet considérablement augmenté sur l'Apple Store : désormais, il y a trois à quatre semaines d'attente pour un modèle 14,2" et quatre à cinq semaines pour un modèle 16,2". Une à deux semaines supplémentaires s'ajoutent d'ailleurs en cas de personnalisation : pour un MacBook Pro sur mesure commandé aujourd'hui, la réception ne se fera ainsi pas avant la première semaine du mois de décembre.Il est difficile pour le moment de savoir dans quelle mesure la pénurie de composants est responsable de ces délais à rallonge : il y a sans doute un effet de nouveauté pour ces modèles qui étaient très attendus, et il est probable que la situation se détende un peu dans les prochaines semaines. Si vous avez besoin de vous équiper rapidement, vous pouvez faire un tour chez les revendeurs qui peuvent avoir des délais plus courts : vous pouvez retrouver les nouveaux MacBook Pro chez Amazon ( 14,2 pouces 16,2 pouces ), Boulanger Darty et Fnac , ainsi bien sûr que sur notre comparateur de prix