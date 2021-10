L'encoche blanche du MacBook Air 2022 en rendus

Après le MacBook Pro, le MacBook Air sera-t-il le prochain ordinateur d'Apple à adopter la fameuse encoche permettant d'agrandir l'écran sur la hauteur autour de la webcam ? Les rumeurs à ce sujet sont encore incertaines, mais une grosse refonte se profile pour l'ordinateur portable d'entrée de gamme d'Apple en 2022 et les esprits s'agitent. Suite à la publication de nombreuses indiscrétions au sujet de la future gamme il y a quelques jours, le designer Ian Zelbo a créé pour Front Page Tech des visuels récapitulant l'ensemble des évolutions envisageables, y compris l'encoche et la fameuse façade blanche inspirée de l'iMac M1.On retrouve également le clavier aux touches blanches sur fond blanc, les touches de fonction de pleine taille, la connectique MagSafe, le châssis plat (il est aujourd'hui biseauté) et des coloris plus variés comme sur l'iMac. En dehors de l'absence improbable de patins sous l'ordinateur, ces rendus sont parfaitement crédibles à condition bien sûr qu'Apple bascule sur un design à encoche, ce qui est encore hypothétique. À suivre dans les prochains mois...