MacBook Pro : déjà une app pour masquer l'encoche

Sur ses MacBook Pro de 2021 , Apple a intégré un écran plus grand en hauteur de part et d'autre de la webcam. En plus de la surface d'affichage habituelle au format 16/10, il y a donc un espace supplémentaire défini par la hauteur de l'encoche qu'Apple a mis à profit pour relocaliser la barre de menus. Apple a fait le choix d'appliquer un fond noir sur cet espace supplémentaire lorsque le mode plein écran est activé, mais ce n'est pas le cas le reste du temps. Pour ceux qui souhaitent faire "disparaître" cette fameuse encoche, ce sera tout à fait possible grâce à des applications tierces et la première d'entre elle s'appelle TopNotch L'app TopNotch est gratuite et permet d'appliquer un fond noir sur la barre de menus. Lorsque le logiciel est activé, on retrouve la sensation d'un écran rectangulaire au format 16/10 : les options supplémentaires sont séparées du reste du contenu, en blanc sur fond noir, et l'encoche se retrouve masquée. Grâce à la technologie d'écran Mini-LED, les pixels noirs de cette zone devraient offrir un contraste parfait pour que l'encoche soit invisible. Il aurait été intéressant qu'Apple intègre cette option directement à macOS, mais c'est en tout cas une bonne chose qu'il soit possible de l'avoir avec une application tierce.