macOS 12 Monterey est disponible pour tous

Plus de quatre mois après sa présentation officielle , macOS 12 Monterey est enfin disponible pour le grand public ! Cette nouvelle mise à jour majeure du système d'exploitation du Mac apporte de multiples nouvelles fonctionnalités comme SharePlay pour partager des contenus en temps réel sur FaceTime, des évolutions dans l'application Messages, la fonctionnalité Concentration pour mieux gérer ses notifications en fonction de son activité, les Quick Notes comme sur l'iPad, la fonctionnalité « Texte en direct » pour la reconnaissance automatique de texte dans les images, de nouvelles fonctionnalités pour Safari, l'intégration d'AirPlay, l'application Raccourcis et une refonte de Plans... Vous pouvez découvrir les principales nouveautés sur cette page Notez que certaines fonctionnalités , comme le mode Portrait pour des arrière-plans floutés sur FaceTime, sont réservées aux Macs avec puce Apple M1. La fonctionnalité Commande universelle, qui permet d'utiliser le pointeur et le clavier sur un Mac ou iPad à proximité, et la possibilité de pousser sur le bord d'un moniteur pour se connecter à un Mac ou iPad à proximité, n'est pas de la partie pour cette première version : Apple a prévenu que son intégration ferait l'objet d'une prochaine mise à jour dans le courant de l'automne.macOS Monterey nécessite un iMac, MacBook Air ou MacBook Pro de 2015 ou plus récent, un Mac Pro de 2013 ou plus récent, un Mac mini de 2014 ou plus récent ou encore un MacBook de 2016 ou plus récent. Certaines anciennes configurations sont ainsi laissées de côté : Apple abandonne les MacBook Air et MacBook Pro de 2013 et 2014, le MacBook de 2015 et l'iMac de 2014 qui étaient pris en charge par macOS 11 Big Sur.Cette nouvelle version de macOS est restée près de cinq mois en chantier avec de multiples versions bêtas qui ont permis à Apple d'éliminer de nombreux bugs et fluidifier l'ensemble. Malgré tout, cela reste une version x.0 qui rencontrera inévitablement plus d'instabilités qu'une version éprouvée ayant déjà pu recevoir plusieurs correctifs intermédiaires. Si vous avez un usage professionnel de votre machine, nous ne pouvons ainsi que vous conseiller d'attendre un peu afin d'éviter de prendre le risque d'avoir à essuyer les plâtres.Si vous décidez d'installer macOS Monterey sans attendre, réalisez une petite sauvegarde de vos données au préalable : dans ce domaine, on n'est jamais trop prudent. Comme toujours, vous trouverez macOS 12 Monterey dans les Préférences Système, section « Mise à jour de logiciels ».