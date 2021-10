tvOS 15.1 apporte SharePlay à l'Apple TV

Mise à jour 19:21 :

La version 15.1 du logiciel interne du HomePod est également de sortie avec la prise en charge du Lossless et du Dolby Atmos. Pour installer cette mise à jour sur votre HomePod ou votre HomePod mini, rendez-vous dans les réglages de votre domicile dans l'application Maison sur votre iPhone ou iPad.

Dans la foulée de la sortie de macOS Monterey et de iOS 15.1 , qui apportent tous les deux la prise en charge de SharePlay, Apple a également mis en ligne une mise à jour pour apporter cette nouvelle fonctionnalité à l'Apple TV : il s'agit de tvOS 15.1, disponible ce soir. Rappelons que SharePlay permet d'écouter de la musique, regarder une vidéo ou partager son écran à plusieurs via FaceTime.Pour installer tvOS 15.1 sur votre Apple TV, il vous suffit normalement de redémarrer votre boîtier si les mises à jour automatiques sont activées. Vous pouvez également déclencher l'installation manuellement : rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur "Système", "Mises à jour logicielles", et enfin sur "Mettre à jour les logiciels".