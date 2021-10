Apple Fitness+ sera lancé en France le 3 novembre

Jusqu'ici réservé aux pays anglophones, Apple Fitness+ va s'ouvrir à de nouveaux marchés le mercredi 3 novembre, vient d'annoncer Apple. Il y aura 15 nouveaux pays, dont deux pays francophones : la France et la Suisse, en plus de l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Autriche, le Brésil, la Colombie, les Émirats arabes unis, l'Espagne, l'Indonésie, l'Italie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal et la Russie. Les entraînements se feront toujours en anglais, mais Apple mettra en place des sous-titres qui seront proposés en français, allemand, espagnol, italien et portugais du Brésil.Pour le moment, on ne connaît pas le tarif français de ce nouveau service, qui coûte 9,99 dollars aux États-Unis. Apple Fitness+ pourrait également être inclus dans la troisième formule d'Apple One, qui inclut également 2 To de stockage sur iCloud, mais cette option n'existe pour le moment pas en France. À suivre, donc.