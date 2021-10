AirPods 3 : de bons premiers retours

Les AirPods 3 sont là ! Comme pour chaque nouveau produit d'Apple ou presque, certains journalistes et youtubeurs américains ont reçu une paire de démonstration avec quelques jours d'avance et ils nous livrent leurs premières impressions sur ces nouveaux modèles. Ces AirPods 3 s'inspirant largement des AirPods Pro, le passage en revue est assez rapide mais il y a tout de même quelques retours intéressants.En terme de design, les AirPods 3 reprennent effectivement l'apparence des AirPods Pro mais sans les embouts interchangeables. Ils sont également un tout petit peu plus petits, et la forme de l'oreillette est différente pour convenir à un maximum de morphologies. Comme pour le précédent design, il y a les contents et les moins contents : chez The Verge par exemple, on indique que Gizmodo note une meilleure distribution du poids et une tige plus courtes qui aident à la meilleure tenue à l'oreille. Chez Pocket-lint , c'est un autre son de cloche :. Et pour TechCrunch avec leurs embouts personnalisables.

Photo par The Verge

En ce qui concerne la qualité du son, les progrès réalisés par Apple sont salués par la critique. Engadget est notamment dithyrambique :. Chez The Verge TechCrunch se réjouit d'ailleurs de la réduction de bruit passive que permet le nouveau design :Les journalistes accueillent aussi positivement les améliorations portées à la résistance à l'eau et à la sueur, l'intégration de l'audio spatial, l'ajout des aimants de MagSafe au boîtier — en notant qu'il ne s'aimante pas au dos de l'iPhone — ainsi que l'amélioration de l'autonomie. Bref, du tout bon même si plusieurs déclarent préférer les AirPods Pro à cause de la réduction de bruit active et des embouts interchangeables qui offrent un confort supérieur.Alors que les AirPods 2 sont conservés au catalogue à 149 € , les nouveaux AirPods 3 sont à 199 € et les AirPods Pro à 279 € . Vous pouvez retrouver tout ce petit monde sur notre comparateur de prix