Apple One Premier arrive en France le 3 novembre

Suite à l'annonce de l'arrivée d'Apple Fitness+ en France le 3 novembre prochain, Apple a publié un nouveau communiqué de presse pour confirmer la mise en place à la même date d'une troisième formule d'abonnement pour Apple One, son service d'abonnement tout-en-un : la formule Premier intégrera Apple Fitness+ et 2 To de stockage sur iCloud pour 28,95 € par mois. Apple News+ sera absent de cette formule, le service de presse d'Apple n'existant pas en France.Il y a aujourd'hui deux forfaits pour Apple One, tous les deux avec Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et du stockage sur iCloud. La première formule avec 50 Go sur iCloud est individuelle et coûte 14,95 € par mois, alors que la seconde avec 200 Go sur iCloud est familiale (jusqu'à 6 personnes) et coûte 19,95 € par mois. Cette troisième option baptisée Premier, qui rajoute Apple Fitness+ et porte le stockage d'iCloud à 2 To, sera bien sûr également familiale.Aujourd'hui, le forfait de 2 To d'iCloud coûte 9,99 € par mois alors que le forfait de 200 Go est à 2,99 €. Pour une personne qui détient un compte Apple One Famille et un supplément iCloud de 2 To, portant la facture finale à 29,94 €, l'abonnement Premier à 28,95 € permettra d'abandonner ce supplément et passer de 2,2 To à 2 To avec Apple Fitness+ en bonus pour 99 centimes de moins. Alternativement, les plus gourmands en stockage pourront conserver cette option pour passer à 4 To pour 38,94 € par mois.