Apple Watch : encore des rumeurs pour la glycémie

Cela fait de nombreuses années qu'Apple travaille sur la mise au point d'un capteur de glycémie capable de fonctionner sans percer la peau de son utilisateur. Les rumeurs vont et viennent depuis 2017 , et DigiTimes en remet une couche aujourd'hui : des sous-traitants d'Apple seraient chargés de développer de capteurs de glycémie de nouvelle génération pour l'Apple Watch Series 8. Il s'agirait de capteurs infrarouges à ondes courtes qui seraient situés au dos de la montre.

Les capteurs de l'Apple Watch Series 7

Le mois dernier, le Wall Street Journal était beaucoup moins optimiste au sujet du glucomètre de l'Apple Watch, que les ingénieurs d'Apple auraient le plus grand mal à mettre au point. Nos confrères évoquaient plutôt le lancement d'un thermomètre pour 2022 et d'un tensiomètre pour 2023. Cette rumeur de DigiTimes est donc à prendre avec le plus grand recul tant que les grands noms habituels, comme Mark Gurman ou Ming-Chi Kuo, n'ont rien confirmé.