Apple a envisagé de vendre une Apple Watch Pro

Apple a déjà envisagé de commercialiser une Apple Watch Pro, et cela dès l'année 2015. C'est une jolie découverte réalisée par @AppleDemoYT en fouillant dans les sources d'un socle de démonstration utilisé dans les Apple Stores au lancement de la montre connectée d'Apple. Dans les fichiers de ce module, on trouve les logos pour l'Apple Watch Sport, l'Apple Watch classique, l'Apple Watch Edition... et l'Apple Watch Pro, qui n'existe pourtant pas.Les fichiers de cet appareil de démonstration ne permettent pas d'en savoir plus. Le suffixe Pro est particulièrement apprécié par Apple qui l'utilise sur toute une variété de produits pour distinguer ses déclinaisons haut de gamme, du Mac à l'iPad en passant par l'iPhone et les AirPods. Il est possible qu'Apple ait envisagé de donner ce nom à l'Apple Watch classique en acier, qui était plus chère que les modèles Sport en aluminium sans pour autant tomber dans l'extravagance des modèles Edition qui étaient alors en or. Il ne serait pas étonnant qu'Apple dévoile un jour un modèle Pro disposant de capteurs ou de fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs prêts à y mettre un budget plus important, mais une telle segmentation n'a pour le moment fait l'objet d'aucune rumeur.