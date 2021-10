Les nouveaux boîtiers MagSafe des AirPods 3 et Pro

Qui dit nouveaux AirPods dit nouveau boîtier de charge : avec les AirPods 3 sortis cette semaine , Apple livre un nouveau boîtier qui a deux particularités : l'indice de protection IPX4 pour la résistance à l'eau et à la transpiration, et l'ajout des aimants de MagSafe pour la recharge sans fil.Ce sont deux caractéristiques nouvelles dans la gamme d'AirPods, et Apple a ainsi mis à jour le boîtier de charge des AirPods Pro pour lui ajouter les aimants de MagSafe. Le boîtier était déjà compatible avec la recharge sans fil, mais sans les aimants pour une bonne tenue et un bon alignement sur les chargeurs compatibles MagSafe. En revanche, Apple a précisé dans les petites lignes de la version américaine des caractéristiques techniques des AirPods Pro que ce nouveau boîtier n'est pas résistant à l'eau et à la transpiration comme celui des AirPods 3.En attendant les AirPods Pro 2 qui devraient sortir l'année prochaine et reprendre de l'avance sur les AirPods 3, l'ajout des aimants sur le boîtier de charge des AirPods Pro est une petite nouveauté appréciable mais qui nécessite la mise en place d'un nouveau numéro de modèle chez Apple. Jusqu'ici numérotés MWP22, les AirPods Pro portent désormais la référence MLWK3. C'est une information importante si vous achetez des AirPods Pro chez un revendeur et il n'est pas précisé s'il s'agit de modèles avec ou sans boîtier MagSafe. Pour le moment, les modèles que vous pouvez régulièrement retrouver en promo chez les revendeurs sont issus de l'ancien stock avec la recharge sans fil non magnétique.