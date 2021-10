De nombreux MacBook Pro en retard à cause d'une panne d'UPS

De nombreux clients d'Apple ayant commandé un des nouveaux MacBook Pro ont reçu un e-mail de la part d'UPS pour les prévenir d'un retard dû à. D'autres peuvent voir leur envoi bloqué dans différentes villes d'Asie en consultant le suivi de livraison fourni par le transporteur, et cela depuis le week-end. La nature de la panne n'est pas précisée, mais MacRumors a remarqué que des vols ont été annulés.Les clients européens seraient les plus touchés, mais des américains ont également témoigné du même problème. En tout cas, il n'y a pas lieu de paniquer si votre colis attendu hier semble s'être perdu dans la nature : UPS est bien au courant, vous n'êtes pas seul et le retard ne devrait a priori pas excéder quelques jours.