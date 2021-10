Petits bugs de jeunesse pour l'encoche du MacBook Pro

La souris peut bien aller derrière l'encoche du MacBook Pro , mais il n'est pas possible de placer des éléments d'interface derrière l'encoche : pour les barres de menus trop longues, macOS décale simplement les menus en trop sur la droite de l'encoche. Ça, c'est la théorie. En pratique, il semble que macOS Monterey manque encore un peu d'expérience dans la gestion de ce nouvel élément et Quinn Nelson a publié deux vidéos montrant des comportements inattendus.Dans la première vidéo, on peut voir des menus du logiciel iStat Menus se retrouver derrière l'encoche, cliquables mais invisibles par l'utilisateur ! C'est impossible pour les menus de gauche, mais Apple ne semble pas avoir envisagé la possibilité d'une liste trop longue pour les icônes de droite...Dans la seconde vidéo, on peut découvrir une incohérence dans la gestion de l'encoche entre le système, qui considère l'encoche comme un espace de l'écran invisible mais bien existant (il est possible de cacher le curseur dessous), et les applications qui n'ont pas été optimisées : sur DaVinci Resolve par exemple, le curseur passe directement d'un côté à l'autre de l'encoche, sans prendre le temps de la traverser, et la souris vient buter sur l'encoche en voulant y accéder verticalement. Il est probable que ce cela soit intentionnel pour éviter tout bug avec les applications n'ayant pas été mis à jour pour l'encoche, mais c'est d'une inélégance inhabituelle pour macOS.Quinn Nelson se plaint également de la disparition des icônes de droite en cas de menus trop longs sur la gauche, mais c'est un comportement qui n'est pas nouveau sur macOS : en cas de barre trop encombrée, ce sont toujours les menus des applications qui priment. Aux développeurs de s'adapter. Pour le reste, gageons que les prochaines mises à jour intermédiaires de macOS Monterey prévues cet automne viendront corriger la gestion de l'encoche, au moins pour éviter tout placement accidentel sous celle-ci. Les principaux développeurs devraient également mettre progressivement à jour leurs logiciels pour une optimisation aux petits oignons.