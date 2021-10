Apple Music disponible sur la PlayStation 5

C'est la première console de jeux à disposer d'une application pour le service de streaming musical d'Apple : Sony vient d'annoncer l'arrivée d'Apple Music sur la PlayStation 5 ! Cette intégration permet une écoute en dehors ou pendant les sessions de jeu, avec des recommandations en fonction du jeu lancé. Les utilisateurs de PS5 peuvent télécharger l'application Apple Music dès aujourd'hui et suivre les instructions pour relier leur console à leur compte Apple. Pendant un jeu, il suffit de presser le bouton PS de la manette pour accéder au centre de contrôle et son lecteur musical.Sur la PlayStation, Apple Music rejoint ainsi Apple TV qui avait été lancé il y a un an . Apple et Sony offrent d'ailleurs six mois d'accès gratuit à Apple TV+ aux utilisateurs de la PlayStation 5, et cela jusqu'au 22 juillet 2022 ( plus de détails ).