Bêta : iOS 15.2 et le rapport de confidentialité des apps

C'est une fonctionnalité qui avait été annoncée en juin dernier à l'occasion de la présentation d'iOS 15 , mais qui n'avait finalement pas trouvé sa place dans la version finale de la mise à jour. C'est avec iOS 15.2, qui est entré en version bêta hier soir, que le rapport de confidentialité des apps va faire son apparition. La fonctionnalité se trouve dans l'application Réglages > Confidentialité > Rapport de confidentialité des apps.Comme son nom l'indique, ce nouveau panneau présente un rapport très précis des activités des différentes applications en terme d'accès aux données personnelles et aux capteurs, ainsi que les noms de domaine contactés. On peut savoir, à la minute près, quand telle ou telle application a demandé un accès aux contacts ou à la localisation du téléphone, au photos ou aux musiques. Et bien sûr, on peut surveiller à quels noms de domaine se connectent les applications. Pratique pour savoir si certains éditeurs vont un peu trop loin...Ce nouveau panneau est désactivé par défaut. Une fois activé, il peut bien sûr être à nouveau désactivé à tout moment. Comme d'habitude, iOS 15.2 devrait rester en version bêta pendant plus d'un mois, avec quelques mises à jour intermédiaires, avant que la version finale ne soit déployée pour le grand public.