iOS 15.2 : une nouvelle option pour les appels d'urgence

Dans la première version bêta d'iOS 15.2 qui a été distribuée aux développeurs hier soir, on trouve principalement le rapport de confidentialité des apps mais il y a aussi une petite nouveauté du côté des appels d'urgence avec une nouvelle option pour déclencher rapidement un appel aux secours : l'appel par maintien.Désactivée par défaut, cette nouvelle option permet de déclencher un appel d'urgence en maintenant enfoncés le bouton latéral et un des boutons de volume. Ce raccourci affiche normalement le bouton d'extinction du téléphone, la fiche médicale et le bouton pour déclencher un appel d'urgence. Une fois ce panneau affiché, maintenir les deux boutons enfoncés démarre un compte à rebours de huit secondes accompagné de vibrations bien identifiables, ce qui permet de lancer cette fonctionnalité sans avoir à regarder l'écran.L'option permettant de déclencher un appel d'urgence en pressant rapidement cinq fois sur le bouton latéral est toujours présente : on peut choisir l'une, l'autre ou les deux méthodes. iOS 15.2 sera en version bêta pendant quelques semaines avant le déploiement de la version finale pour le grand public.