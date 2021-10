Safari 15.1 rend ses anciens onglets à macOS Big Sur

Safari 15.1 est disponible pour les utilisateurs de macOS 10.15 Catalina et de macOS 11 Big Sur, un peu plus d'un mois après la sortie de Safari 15 pour ces deux systèmes. Comme sur macOS 12 Monterey , Apple est revenue en arrière pour la présentation des onglets : ils ne sont plus présentés sous forme de boutons et reprennent leur présentation classique rectangulaire. L'interface compacte est toujours disponible en option dans les préférences du navigateur.

(lire : Safari : retour des anciens onglets sur macOS Monterey)

Ce retour en arrière ne concerne que macOS Big Sur, les utilisateurs de macOS Catalina étant restés sur l'ancienne présentation avec Safari 15. Cette mise à jour est en revanche bien proposée sur macOS Catalina et il est conseillé de l'installer, puisqu'elle