MacBook Pro 2021 : une batterie facile à remplacer

Maintenant que les MacBook Pro de 2021 sont arrivés, iFixit a attaqué son traditionnel démontage. Sans attendre le désossage complet, le site tenait à partager en avant-première une intéressante découverte qui concerne la batterie. C'est une avancée qui était attendue de longue date : Apple facilite à nouveau le remplacement de la batterie ! Les modules sont toujours collés au châssis (et pas simplement vissés comme en 2011), mais il y a des languettes permettant de les retirer facilement en tirant dessus.Sur les modèles Retina existant depuis 2012, les batteries étaient solidement collées au châssis, au point qu'il était très difficile de les retirer sans les endommager avec le risque de sécurité que cela implique. Même le SAV d'Apple ne se risquait pas à une telle manoeuvre : pour remplacer la batterie d'un MacBook Pro, il fallait changer tout le, la partie supérieure du châssis avec le clavier.Remplacer la batterie des MacBook Pro de 2021 restera réservé à un public averti. Pour accéder aux languettes des modules centraux, il faut par exemple retirer le trackpad... Elle n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'espérer, mais la procédure sera donc bel et bien possible sans prendre de risques, notamment par les réparateurs agréés. C'est une excellente nouvelle pour la réparabilité de ces nouveaux modèles.