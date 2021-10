MacBook Pro : une option pour adapter les apps non optimisées à l'encoche

On l'a vu, certains logiciels peuvent avoir un peu de mal à s'adapter à l'encoche des nouveaux MacBook Pro sans optimisation de la part de ses développeurs. Apple a anticipé les potentiels problèmes en mettant en place une nouvelle option à l'ouverture des applications, peut-on apprendre dans une fiche technique publiée sur son site web. En affichant les informations (Commande I) de l'application posant problème, cocher la case « Ajuster sous la caméra intégrée » permet de réduire la surface de l'écran pour que celui-ci ne se superpose plus à l'encoche.Le comportement de macOS avec cette option est assez surprenant. On pourrait s'attendre à ce que le système réduise simplement la hauteur d'affichage de l'écran, pour que la barre de menus se retrouve simplement sous l'encoche avec un affichage rectangulaire au format 16/10. Au lieu de cela, macOS conserve le ratio initial et augmente donc aussi les marges latérales.

Ouverture normale — Via @Jatodaro

Ouverture ajustée — Via @Jatodaro

