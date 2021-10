Les HomePod mini colorés en précommande, sortie le 24 novembre ?

Les HomePod mini colorés ne sont pas encore disponibles sur l'Apple Store en ligne , qui promet une disponibilité à la fin du mois de novembre sans plus de précision, mais les nouvelles déclinaisons de la petite enceinte connectée d'Apple commencent déjà à être référencées chez les revendeurs, comment l'ont remarqué nos confrères de Mac4Ever . C'est notamment le cas chez Darty ( orange bleu ) et Fnac ( orange bleu ) qui ont même lancé les précommandes en promettant une disponibilité le mercredi 24 novembre.Darty et la Fnac étant des revendeurs agréés, il est possible que cette date ait bien été communiquée par Apple en amont de la commercialisation et qu'il ne s'agisse pas d'une simple estimation. Il est inhabituel qu'Apple commercialise de nouveaux produits un mercredi, mais cela a peut-être quelque chose à voir avec la tenue du Black Friday deux jours plus tard. Nous serons bientôt fixés !