Q4 2021 : malgré la pénurie, Apple bat des records

Apple a beau faire face à une pénurie de composants qui affecte la disponibilité d'un certain nombre de ses produits, cela ne l'empêche pas de vendre des pelletées d'iPhone et d'exploser ses records de vente trimestre après trimestre. Hier soir, c'était l'annonce des résultats financiers du quatrième fiscal de 2021, qui couvre les mois de juillet, août et septembre. Et une nouvelle fois, Apple a dévoilé des chiffres à faire pâlir d'envie à peu près n'importe qui. Voyez plutôt : le chiffre d'affaires est de 83,36 milliards de dollars, contre 64,70 milliards pour le même trimestre l'année dernière, soit 29% de hausse. Le bénéfice est quant à lui de 20,55 milliards de dollars, au lieu de 12,67 milliards l'année dernière, soit une progression de 62%.C'est l'iPhone qui porte une bonne partie de cette croissance, avec des ventes en progression de 46% d'une année sur l'autre : le CA est de 38,87 milliards de dollars, contre 26,44 milliards l'année dernière. Viennent ensuite les services, qui continuent de progresser solidement avec 18,28 milliards de dollars au lieu de 14,55 milliards il y a un an, soit 26% de hausse. L'iPad s'offre également une jolie progression avec 8,25 milliards de dollars contre 6,80 milliards en 2020, soit 21% de chiffre d'affaires en plus. Les autres produits (AirPods, Apple Watch, Apple TV, Beats, etc.) grimpent à 8,79 milliards de dollars contre 7,88 milliards l'année dernière, soit 12% de progression. Enfin, le Mac stagne un peu avec 9,17 milliards de dollars au lieu de 9,03 milliards, soit seulement 2% de mieux.En schématisant un peu, la répartition des ventes d'Apple est désormais assez simple. L'iPhone représente peu ou prou la moitié des revenus de l'entreprise, puis le reste du gâteau est divisé en cinq parts : deux pour les services, une pour le Mac, une pour l'iPad et une pour les autres produits.Les représentants d'Apple se sont bien sûr réjouis de ces bons chiffres, précisant d'ailleurs qu'ils auraient été encore meilleurs si la pénurie de composants n'était pas passée par là : Tim Cook a estimé le manque à gagner d'Apple à 6 milliards de dollars. Luca Maestri, comptable en chef à Cupertino, prévient déjà que les difficultés d'approvisionnement ne vont pas aller en s'arrangeant pour les trois prochains mois. Cela ne l'empêche pas d'anticiper une croissance solide pour le prochain trimestre, mais sans se risquer à faire d'estimations.