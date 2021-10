SharePlay arrivera sur le Mac avec macOS 12.1

La sortie de macOS 12 Monterey en début de semaine s'est faite sans deux fonctionnalités phare : Commande universelle et SharePlay. Pour Commande universelle, Apple avait prévenu qu'il faudrait attendre une prochaine mise à jour dans le courant de l'automne. Pour SharePlay, qui permet partager des contenus en temps réel sur FaceTime, on a un peu plus de visibilité : ce sera avec macOS 12.1 qui est entré en version bêta hier soir.SharePlay a été intégré sur l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV avec iOS 15.1 et tvOS 15.1 cette semaine, mais le Mac ne prend pas encore en charge cette fonctionnalité. Ce sera donc le cas dans quelques semaines lorsque macOS 12.1 sera finalisé et déployé auprès du grand public.