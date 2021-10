Apple va continuer à subir la pénurie de composants

La pénurie de composants qui frappe l'ensemble de l'industrie high-tech n'épargne pas Apple. Hier soir, la firme de Cupertino a dévoilé de nouveaux résultats financiers historiques , mais ces très bons résultats auraient pu être encore plus élevés. Selon Tim Cook dans une interview donnée à CNBC , le manque à gagner d'Apple s'élèverait à 6 milliards de dollars sur le dernier trimestre. Les difficultés d'approvisionnement auraient été plus sévères que prévu — à la pénurie existante s'ajoutent des fermetures temporaires d'usines pour cause de Covid-19.Si la situation sanitaire semble s'être résorbée chez les sous-traitants asiatiques d'Apple, ce n'est pas le cas de la pénurie qui continue et devrait même s'intensifier. Lors de l'annonce des résultats financiers d'Apple hier soir, le directeur financier Luca Maestri a prévenu : Apple s'attend à des difficultés d'approvisionnement accrues pour le trimestre hivernal. Tim Cook a précisé que ce ne sont pas forcément les puces les plus récentes qui posent problème, ce qui explique les délais importants sur des produits ayant plusieurs mois voire années d'ancienneté, mais la demande d'iPhone 13 resterait tout de même nettement supérieure à la capacité de production., a-t-il ajouté.Outre l'iPhone, les tensions touchent l'iPad et le Mac avec plusieurs semaines d'attente pour certains modèles encore aujourd'hui. Alors que beaucoup attendaient la refonte du MacBook Pro ces derniers mois, Apple a hier affirmé que les ventes de Mac, en hausse de 2%, auraient été largement soutenues par le MacBook Air avec puce M1 qui serait très populaire. Que cela soit pour un équipement professionnel, un cadeau de Noël ou tout autre chose, il faudra faire attention aux délais dans les prochains mois. Cette situation devrait également jouer sur les offres promotionnelles : avec un déficit d'offre, les promos devraient être moins nombreuses et agressives que d'habitude, même si les principaux revendeurs ne pourront éviter l'incontournable Black Friday à la fin du mois de novembre.