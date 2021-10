MacBook Pro : Touch ID plus pratique que Face ID ?

Quitte à avoir une encoche, pourquoi le nouveau MacBook Pro n'est-il pas équipé des capteurs de reconnaissance faciale de Face ID ? Joanna Stern du Wall Street Journal a posé la question à deux responsables d'Apple, Tom Boger (vice-président du marketing de l'iPad et du Mac) et John Ternus (vice-président de l'ingénierie matérielle). La réponse est assez inattendue :On pourrait bien sûr rétorquer que le visage de l'utilisateur se trouve aussi devant l'écran. Il faut interpréter cette réponse autrement : Touch ID est plus pratique... du point de vue du concepteur de la machine. Apple considère que Touch ID n'est pas réellement une contrainte, puisque les mains de l'utilisateur sont effectivement déjà sur le clavier et qu'il n'y a pas de problématique d'espace contrairement au bouton d'accueil de l'iPhone. En revanche, l'intégration de Face ID représenterait un gros challenge technique sur le MacBook Pro : l'épaisseur de l'écran est sensiblement inférieure à celle de l'iPhone ou de l'iPad. Cela serait également plus coûteux, et ce n'est donc pas la priorité pour l'instant.

John Ternus et le MacBook Pro 2021

Apple développe d'ailleurs Face ID pour le Mac : on en avait trouvé la preuve au sein d'une version bêta de macOS Big Sur l'année dernière. Simplement, ce n'est pas pour un portable : c'est l'iMac, bien plus épais, qui serait le premier à bénéficier de la caméra TrueDepth. Selon Mark Gurman, Apple aurait initialement prévu l'intégration de Face ID sur sa refonte de l'iMac présentée l'année dernière, mais le projet aurait finalement été repoussé à une future génération.Les deux responsables d'Apple ont également abordé la possibilité d'un futur MacBook Pro équipé d'un écran tactile :Enfin, Joanna Stern a demandé aux responsables d'Apple ce qui avait les conduit à revenir en arrière sur certains points cette année : la suppression de la Touch Bar, le retour d'une connectique plus riche..., a commenté Tom Boger dans son phrasé controlé... Une manière détournée d'admettre les erreurs de ces quatre dernières années.