Démontage du premier chargeur GaN d'Apple

C'est le premier chargeur GaN d'Apple. L'adaptateur secteur fourni avec le MacBook Pro 16,2" remplace le silicium de ses transistors par du nitrure de gallium. Cette technologie permet d'obtenir un bloc plus compact et léger que les modèles classiques, et c'est une évolution précieuse alors que ce modèle de 140 W est beaucoup plus puissant que son prédécesseur qui se contentait de 96 W. ChargerLAB a complètement désossé ce nouveau chargeur pour nous en montrer tous les détails.La méthode est destructrice, l'engin n'étant pas prévu pour être démontable. La vidéo de ChargerLAB permet de découvrir de nombreux aspects techniques et les multiples composants mis en place pour dissiper la chaleur. Cet accessoire, sous son apparence anodine, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. D'où l'intérêt, étant donné les risques en cas de surcharge, d'éviter d'opter pour des contrefaçons. À l'unité, ce chargeur est vendu 105 € chez Apple