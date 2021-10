Le MacBook Pro 16'' de 2021 démonté par iFixit

Après un aperçu concernant la batterie publié un peu plus tôt cette semaine, iFixit est de retour ce week-end avec le démontage complet du MacBook Pro 16,2" de 2021 et on peut y faire quelques découvertes intéressantes. En plus de la batterie qui peut être désormais remplacée beaucoup plus facilement grâce à des languettes sur lesquelles il suffit de tirer, on peut trouver des ventilateurs plus volumineux qu'auparavant, des haut-parleurs bien plus gros également, et des ports modulaires mais pas tous : le connecteur HDMI et le lecteur de cartes SD sont soudés à la carte mère, ce qui rend toute réparation impossible.Les nappes de l'écran sont plus longues pour éviter tout problème de durabilité (Apple a retenu la leçon du flexgate ), et l'assemblage est plus simple avec moins de vis à retirer et de câbles à déconnecter. Les réparations par un tiers n'en sont pas pour autant facilitées : iFixit note que le remplacement de l'écran aboutit au dysfonctionnement de la fonctionnalité True Tone. Même chose pour Touch ID : le bouton est bien modulaire, mais il faut passer par une réparation officielle pour ne pas perdre la reconnaissance d'empreintes digitales en cas de réparation maison.Si iFixit note de multiples améliorations dans la conception du MacBook Pro, en tout cas dans l'optique de sa réparabilité, le site regrette certaines complexités dans le démontage, l'impossibilité de contourner le SAV d'Apple dans le cas de l'écran et de Touch ID, l'usage de vis pentalobes, et le stockage et la RAM directement intégrés à la puce Apple M1 Pro qui empêche toute réparation ou mise à jour. iFixit, qui donne la note de réparabilité de 4/10 à ce nouveau MacBook Pro, admet toutefois que son système de notation a ses limites, notamment en ce qui concerne le SoC Apple M1 Pro :