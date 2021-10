Un iMac Pro de 27 pouces au printemps 2022 ?

Après l'iMac 24" et sa puce M1 lancé en avril dernier, Apple dévoilerait un iMac Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max au printemps prochain, affirme le fuiteur @dylandkt dont l'historique est plutôt bon. Le nouveau tout-en-un haut de gamme d'Apple pourrait adopter le suffixe Pro pour refléter son orientation plus professionnelle, mais ce n'est pas une certitude pour le moment.Il y aurait en tout cas de multiples éléments directement tirés du MacBook Pro de 2021 : dalle Mini-LED avec technologie ProMotion, bordures d'écran noires, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage au minimum, sans oublier le lecteur de cartes SD et un port HDMI. Ethernet serait inclus en standard sur le bloc d'alimentation. L'intégration de Face ID aurait été testée, mais le fuiteur ne sait pas si cette solution a finalement été retenue par Apple.

Montage d'iMac 24" avec des bordures noires

Comme l'analyste Ross Young il y a dix jours, @dylandkt évoque une diagonale inchangée de 27", mais avec des bordures qui seraient bien évidemment nettement réduites. Le design général serait similaire à celui du modèle 24", sans doute avec quelques adaptations pour une meilleure dissipation thermique des puces Apple M1 Pro et M1 Max et l'intégration de la connectique plus riche : il faut s'attendre à une épaisseur accrue. Enfin, le tarif du modèle de base serait supérieur à 2 000 dollars, au lieu de 1 799 dollars pour les modèles 27" actuels.