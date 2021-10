Apple cesse de vendre l'iMac 21,5 pouces

Suite à la sortie de l'iMac 24" avec puce Apple M1 en avril dernier, Apple n'avait pas totalement mis à la retraite son iMac 21,5" avec processeur Intel : le modèle d'entrée de gamme était toujours proposé à la vente. Plus maintenant : il a disparu des rayonnages de l'Apple Store ce week-end. On le trouve encore chez certains revendeurs , mais c'est uniquement le temps de se débarrasser des derniers stocks.À 1 249 € au lieu de 1 449 € pour l'iMac M1, ce modèle était équipé d'un Core i5 bicoeur, de 8 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. C'était le tout dernier ordinateur d'Apple à ne pas embarquer d'écran Retina. Les clients qui souhaitent aujourd'hui acheter un iMac équipé d'un processeur Intel doivent désormais se tourner vers l'iMac 27", bien mieux doté mais avec un ticket d'entrée à 1 999 €. Ces modèles 27" sont également en sursis : la refonte de l'iMac haut de gamme est attendue pour le premier semestre 2022.