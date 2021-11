Le casque VR d'Apple présenté en 2022 ?

Avec un an de retard sur le calendrier initial, c'est en 2022 qu'Apple présenterait son casque de réalité virtuelle et augmentée. C'est Mark Gurman qui l'affirme dans sa newsletter hebdomadaire sur Bloomberg . Le journaliste, dont les sources sont généralement excellentes, précise qu'il sera particulièrement cher avec des composants très haut de gamme, à la fois en ce qui concerne la puce, les écrans et les capteurs. D'abord pensé pour la réalité virtuelle, il serait également capable de réalité augmentée en insérant les images issues des capteurs extérieurs sur les écrans internes.

Concept par Antonio De Rosa

En développement depuis plusieurs années, ce nouvel appareil serait destiné à un marché de niche . Essentiellement adressé aux utilisateurs enthousiastes et aux développeurs, il permettrait à Apple de mettre le pied à l'étrier en attendant l'arrivée d'un appareil uniquement dédié à la réalité augmentée, qui devrait prendre la forme de lunettes. Ce ne serait cependant pas pour tout de suite, Mark Gurman évoquant un lancement dans plusieurs années.