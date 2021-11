Les HomePod mini colorés en France fin novembre

Les nouvelles déclinaisons colorées du HomePod mini, présentées par Apple le mois dernier, viennent d'être lancés aux États-Unis, au Canada et au Mexique et Apple annonce une ouverture des commandes ce soir en Chine, à Hong-Kong, au Japon et à Taïwan. Pour la France, il faudra attendre, tout comme en Allemagne, Australie, Autriche, Espagne, Inde, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande, indique Apple dans les petites lignes de son communiqué de presse La semaine dernière, certains revendeurs français ont commencé à référencer ces nouveaux modèles et ils indiquaient une disponibilité le mercredi 24 novembre. L'annonce d'Apple va dans ce sens, mais la date précise n'est pas encore confirmée. Ces trois nouvelles références ne présentent aucune différence technique avec le HomePod mini qui est au catalogue depuis la fin de l'année dernière : seuls les coloris changent avec du orange, du jaune et du bleu. Le tarif sera toujours de 99 €.