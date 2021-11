Apple officialise les écouteurs Beats Fit Pro

Les visuels des Beats Fit Pro avaient été révélés par iOS 15.1 il y a deux semaines. Ils sont maintenant officiels et lancés sur l'Apple Store aux États-Unis à un tarif de 199,99 dollars. Ils ressemblent beaucoup aux Beats Studio Buds lancés en juillet, mais avec un petit crochet en caoutchouc pour une meilleure tenue à l'oreille. Ils intègrent la puce Apple H1 pour la fonctionnalité "Dis Siri", la réduction de bruit active, Adaptive EQ pour adapter le son à la morphologie de l'oreille, l'audio spatial ou encore la prise en charge de l'application Localiser.En résumé, c'est un peu comme une version sport des AirPods Pro, avec des fonctionnalités similaires mais un design totalement différent et un tarif inférieur de 50 dollars — notons en revanche que le boîtier se recharge en USB-C (et pas Lightning) mais n'est pas compatible avec la recharge sans fil. Les Beats Fit Pro ne sont pas disponibles en France pour le moment : ce ne sera le cas qu'en 2022, sans plus de précisions pour le moment.